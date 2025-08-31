Kerem İstanbul Yolcusu... Benfica'ya Veda Etti

Fenerbahçe'yle anlaşan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya veda etti. Milli oyuncu, paylaştığı mesajda "İlk maçımda sahadan çıkarken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Kerem İstanbul Yolcusu... Benfica'ya Veda Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bir sezonluk Benfica kariyerinin ardından Portekiz ekibine veda etti. 2024 yazında Galatasaray'dan Benfica’ya transfer olan milli oyuncunun yeni adresi Fenerbahçe. Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Benfica taraftarına ve kulübe teşekkür ederek ayrılığını resmen duyurdu.

Kerem İstanbul Yolcusu... Benfica'ya Veda Etti - Resim : 1

'ASLA UNUTMAYACAĞIM'

Kerem'in paylaşımında en dikkat çeken bölümlerden biri de taraftara yönelik şu sözleri oldu: "İlk maçımda sahadan çıkarken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutmayacağım. O an sonsuza kadar kalbimde olacak."

Benfica formasıyla toplam 38 maça çıkan ve 9 gol – 7 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu’nun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kerem Aktürkoğlu Benfica
Son Dakika: Fenerbahçe Yıldızına Sonunda Kavuşuyor! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu
Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda İlk Finalist Belli Oldu! Fransa, Çin'i 3-1 Yenerek Adınızı Yazdırdı Fransa Çeyrek Finalde
Volkan Demirel 'Hazırım' Deyip Fenerbahçe'ye Dönüş Şartını Açıkladı: O Gelirse Ben De Olurum! Fenerbahçe'ye Gelme Şartını Açıkladı
Galatasaray Sonunda Aşkına Kavuşuyor! İlkay Gündoğan İçin Uçak Kalkıyor: Maaş Talebi Düştü, Transferi An Meselesi Maaş Talebi Düştü, Transferi An Meselesi
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Bu Acının Tarifi Yok... Kral Kaybedersin'in Özlem'i Nilperi Şahinkaya Annesini Kaybetti! 'Sensiz Ne Yapacağım' Aldığı Acı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı
Kan Donduran Siyasi Suikast! Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy Öldürüldü... 'Ukrayna'nın Kalbini Vurdular' Ukrayna'nın Kalbi Öldürüldü