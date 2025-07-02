Galatasaray'dan Ayrıldı, Yeni Takım Belli Oldu

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Galatasaray'la yollarını ayıran 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay Eyüpspor’un yolunu tuttu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, Kerem Demirbay'ın transferi için kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı." denildi.

Kerem Demirbay ikas Eyüpspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmak benim için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA