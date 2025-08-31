Kerem Çubukluyu Giydi, Yola Çıktı

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde sonunda mutlu sona ulaştı. Benfica'ya veda eden milli futbolcudan, sarı lacivertli formayla ilk fotoğraf geldi.

Kerem Çubukluyu Giydi, Yola Çıktı
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde istediğini aldı. Kulüp yetkilileri, transfer işlemlerini tamamlamak ve Kerem’i özel uçakla İstanbul’a getirmek için sabah saatlerinde Portekiz’e hareket etti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kerem Aktürkoğlu’nun transferini adeta resmileştirdi. Safi, yıldız oyuncunun sarı-lacivertli formayı giydiği ilk fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul’a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu."

Kerem Aktürkoğlu’nun yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması ve ardından kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.

SABİHA GÖKÇEN'E İNECEK

Yıldız oyuncunun uçağının normalde saat 18.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapması bekleniyordu. Ancak resmi evrak işlemlerindeki gecikmeler nedeniyle uçuşta rötar yaşandı. Kerem Aktürkoğlu’nun saat 21.00'de İstanbul’da olması bekleniyor.

Kerem İstanbul Yolcusu... Benfica'ya Veda Etti

