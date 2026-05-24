Kerem Aktürkoğlu'nun Sağlık Durumu Belli Oldu

2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanarak 24 yıllık hasreti sona erdiren A Milli Futbol Takımı, kupaya yaklaşık 2 hafta kala antrenmanlara başladı.

Cuma günü yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu çift kale maç esnasında çimlere takılarak sakatlık geçirdi. Bunun üzerine sahadan ayrılan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine şimdiden başlandı. 27 yaşındaki oyuncunun 7 ila 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

