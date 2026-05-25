Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası'nda Oynayabilecek mİ? Durumu Belli Oldu

2026 Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu sakatlanmıştı. Milli futbolcudan açıklama geldi. Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kısa bir aradan sonra çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası için çalışmalarını sürdürüyor. Montella yönetiminde dev turnuvaya hazırlanan ay-yıldızlı ekipte geçtiğimiz gün gerçekleştirilen antrenmanda Kerem Aktürkoğlu şoku yaşanmıştı.

ACI İÇİNDE YERDE KALMIŞTI

Antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu acılar içinde yerde kalmış, sağlık ekibi ise hemen müdahalede bulunmuştu. Milli futbolcu son durumuna ilişkin bilgi verdi.

'KISA BİR TEDAVİNDEN SONRA DEVAM EDECEĞİM'

Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim."

Kaynak: Haber Merkezi

