Kerem Aktürkoğlu 11 Milyon Euro Bonservise El Sıkıştı: Yeni Takımı Belli Oldu

Galatasaray'da sergilediği performans ile gündem olmaya devam eden Kerem Aktürkoğlu, başarılı istatistiklerine rağmen taraftarla yaşadığı polemiklerle gündem oldu.



Spartak Moskova'ya transferi son anda iptal olan 25 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Portekiz olmak üzere.



11 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK



Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benfica, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif etti!" ifadelerini kullandı.



Genç oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenilirken, Victor Osimhen transferini kovalayan Galatasaray'ın Kerem'i satmak istemediği ancak oyuncunun arzusu sonrasında satışa mecbur kaldığı aktarıldı. Kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması beklenen transferde Galatasaray, kasasına koyduğu 11 milyon euroluk bedeli Osimhen'in maaşına aktaracak.



Geçtiğimiz günlerde Wilfried Zaha'yı Lyon'a gönderen Galatasaray'da sol ve sağ kanat mevkileri boşalırken, transfer sezonu tamamlanmadan bu bölgelere yeni takviyelerin yapılması bekleniyor.







