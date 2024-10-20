Kepez Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı Evinde Kazandı

Kepez Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, Turgut Özal Spor Salonu’nda oynadığı Sena Megaspor’u 3-2 mağlup etti.

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Kepez Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı Evinde Kazandı

Kepez’in coşkulu seyirci desteğiyle oynanan maçın setleri 25-23, 22-25, 25-18, 10-25 ve 15-11 skorlarla tamamlandı. Alınacak 2 puanı riske eden öğrencilerini saha kenarından sürekli uyaran Kepez Belediyespor Kulübü Antrenörü Koray Turgut, konsantrasyon eksikliği gördüğü sporcularını hemen değiştirdi. Son sayı ile yüzü gülen takımı ilk tebrik eden Kepez Belediyesi Meclis Üyesi Barış Şenyurt ile salon amiri Nihat Kavşut oldu.
Kepez Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, 27 Ekim’de Marmaris Belediye deplasmanına gidecek.

Kaynak: İHA

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