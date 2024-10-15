Kenan Yıldız'dan Milli Takıma Kötü Haber

A Milli Takım'da Kenan Yıldız, İzlanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Kenan böylece Galler maçında forma giyemeyecek.

Kenan Yıldız'dan Milli Takıma Kötü Haber

A Milli Takımın İzlanda’yı deplasmanda 4-2’lik skorla mağlup ettiği maçta Kenan Yıldız’dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Kenan Yıldız'dan Milli Takıma Kötü Haber - Resim : 1

Kenan Yıldız, 56. dakikada hakeme itirazları sonucu sarı kart gördü. Yıldız, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Kenan Yıldız böylece Galler maçını kaçıracak.

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