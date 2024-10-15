Kenan Yıldız'dan Milli Takıma Kötü Haber
A Milli Takım'da Kenan Yıldız, İzlanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Kenan böylece Galler maçında forma giyemeyecek.
A Milli Takımın İzlanda’yı deplasmanda 4-2’lik skorla mağlup ettiği maçta Kenan Yıldız’dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Kenan Yıldız, 56. dakikada hakeme itirazları sonucu sarı kart gördü. Yıldız, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.
Kenan Yıldız böylece Galler maçını kaçıracak.