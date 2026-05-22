Kenan Yıldız’a Serie A'da Büyük Ödül

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kenan Yıldız, Serie A’da 2025-2026 sezonunun 'Rising Star' ödülüne layık görülerek 23 yaş altı en iyi genç oyuncu seçildi.

Juventus formasıyla etkili bir sezon geçiren milli futbolcu, ligde 36 maçta 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Performansıyla dikkat çeken Kenan Yıldız, sezonun en parlak genç yetenekleri arasında gösterildi.

DİĞER ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ

Serie A’da sezonun diğer ödülleri de sahiplerini buldu. En iyi kaleci Mile Svilar, en iyi savunmacı Marco Palestra, en iyi orta saha Nico Paz ve en iyi forvet Lautaro Martinez seçildi.

Kaynak: Haber Merkezi