Kayserispor'da Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı!

Kayserispor, Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo ile sözleşmeyi feshetti. Türkiye'de son dönemde üst üste yaşanan depremlerin Campanharo'nun ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararında etkili olduğu öğrenildi.

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Kayserispor'da Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı!

Kayserispor'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın orta sahasının önemli isimlerinden Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı.

Kayserispor'dan ayrılıp ülkesine dönmek isteyen Campanharo, kulüp yetkilileri ile görüşerek sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

YAŞANAN DEPREMLER ETKİLİ OLDU

Trabzonspor maçı kafilesine de alınmayan Gustavo'nun, ülkesinde International takımıyla anlaştı. Türkiye'de son dönemde üst üste yaşanan depremlerin Campanharo'nun ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararında etkili olduğu öğrenildi.

"SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI OLARAK SONLANDIRILDI"

Kayserispor'dan yapılan açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı:

"3 yılı aşkın sürede, 90 karşılaşmada şanlı formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Campanharo'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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