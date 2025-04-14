Kayserispor’da Flaş Sakatlık, Bahoken Sezonu Kapattı
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor’da sakatlık şoku yaşandı. Ligde oynanan Kasımpaşa müsabakasında sakatlan Stephane Bahoken sezonu kapattı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a Stephane Bahoken’den kötü haber geldi. Ligin 31. Haftası kapsamında dün oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Kamerunlu golcü oyuncunun bugün çekilen MR sonucunda sağ ayak aşil tendonunun koptuğu tespit edildi.
Bahoken’in ilerleyen günlerde ameliyat olması beklenirken; ligin kalan son 7 haftada forma giyemeyecek.
33 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ligde 21 maçta forma şansı bulurken bu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Kaynak: İHA
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