Kayserispor Sahasında Yenilgi Yüzü Görmüyor

Süper Lig temsilcisi Kayserispor, iç sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynadığı son 5 karşılaşmada mağlup olmadı.

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Kayserispor Sahasında Yenilgi Yüzü Görmüyor

Ligin ikinci yarısıyla birlikte sahasında istikrarlı sonuçlar alan Kayserispor, iç sahada oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir çıkış yakaladı. Bu süreçte Trabzonspor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar, Konyaspor, Göztepe, Başakşehir ve Hatayspor karşısında ise sahadan 3 puanla ayrıldı.
Evinde oynadığı bu 5 karşılaşmada toplam 13 puan toplayan Kayserispor, rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kendi kalesinde sadece 3 gol gördü. İç sahadaki bu başarılı grafik, takımın üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeye devam ediyor.
Kayserispor'un sahasında oynadığı son 5 maç ve neticeleri ise şu şekilde:
Kayserispor - Trabzonspor: 0-0
Kayserispor - Konyaspor: 3-2
Kayserispor - Göztepe: 1-0
Kayserispor - Başakşehir: 3-1
Kayserispor - Adana Demirspor: 5-0

Kaynak: İHA

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