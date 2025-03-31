Kayserispor Sahasında Yenilgi Yüzü Görmüyor

Ligin ikinci yarısıyla birlikte sahasında istikrarlı sonuçlar alan Kayserispor, iç sahada oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir çıkış yakaladı. Bu süreçte Trabzonspor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar, Konyaspor, Göztepe, Başakşehir ve Hatayspor karşısında ise sahadan 3 puanla ayrıldı.

Evinde oynadığı bu 5 karşılaşmada toplam 13 puan toplayan Kayserispor, rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kendi kalesinde sadece 3 gol gördü. İç sahadaki bu başarılı grafik, takımın üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeye devam ediyor.

Kayserispor'un sahasında oynadığı son 5 maç ve neticeleri ise şu şekilde:

Kayserispor - Trabzonspor: 0-0

Kayserispor - Konyaspor: 3-2

Kayserispor - Göztepe: 1-0

Kayserispor - Başakşehir: 3-1

Kayserispor - Adana Demirspor: 5-0

Kaynak: İHA