Kayserispor, Göztepe’ye Karşı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, son hazırlık maçını İzmir’de Göztepe ile oynayacak.

Son Güncelleme:
Kayserispor, Göztepe’ye Karşı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, son hazırlık maçını İzmir’de Göztepe ile oynayacak.
Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, üçüncü hazırlık maçını İzmir’de oynayacak. Süper Lig’e yeniden yükselen Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor, bugün İzmir’e gidecek.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz nezaretinde antrenmanlarını sürdüren sarı kırmızılılar, 3 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe’nin konuğu olacak. Bu müsabakanın saat 20:00’de başlayacağı öğrenildi. Kayserispor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Samsunspor ve Ankaragücü’ne 3-1’lik sonuçlar ile mağlup olmuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Göztepe Kayserispor
Son Güncelleme:
Ayakları Yeniliyor, Nasır, Mantar, Egzamayı Anında Geçiriyor: Doğal Antibiyotik, Hazırlanışı Çok Kolay! Ayakları Yeniliyor, Nasır, Mantar, Egzamayı Anında Geçiriyor
Ağustos'ta Çuvallara Para Kazanacak Burçlar! Şans Bu 3 Burçtan Yana Ağustos'ta Çuvallara Para Kazanacak Burçlar! Şans Bu 3 Burçtan Yana
Paris Olimpiyatları'nda Günün Programı: Bugün Hangi Türk Sporcular Yarışacak? Paris Olimpiyatları'nda Bugün Hangi Türk Sporcular Yarışacak?
Galibiyetle Turladı! Trabzonspor Ruzomberok'u Sahasında 1-0 Yendi Trabzonspor Ruzomberok'u Sahasında 1-0 Yendi
ÇOK OKUNANLAR
Instagram'a Erişim Engeli Getirildi! Instagram'a Erişim Engeli Getirildi
Başkentte Skandal Olay! İki Yabancının İkameti Yerlikaya'nın Konutuna Kayıtlı Çıktı İki Yabancının İkameti Yerlikaya'nın Konutuna Kayıtlı Çıktı
İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal! AYM Paylaşımı Sildi, Siteye Ulaşılamıyor İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal
Meteoroloji 10 İli Uyardı: Kuvvetli Sağanak Vuracak Meteoroloji Uyardı, Kuvvetli Sağanak Vuracak
Erdoğan İmzaladı! 'Katliam Yasası' Resmen Yürürlüğe Girdi Erdoğan 'Katliam Yasası'nı İmzaladı