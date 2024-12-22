Kayserispor - Galatasaray Maçında Sahaya Taraftar Girdi

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada bir taraftar sahaya girerek Fernando Muslera ve Davinson Sanchez ile fotoğraf çektirdi. Taraftar, güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkartılırken tribünde çıkan olaylar nedeniyle müsabaka yaklaşık 10 dakika durdu.

Kayserispor - Galatasaray Maçında Sahaya Taraftar Girdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında mücadelenin 51. dakikasında sarı-kırmızılıların 3. golü bulmasının ardından Kayserispor tribünlerinde olaylar çıktı.

Kayserispor - Galatasaray Maçında Sahaya Taraftar Girdi - Resim : 1

SAHAYA GİRİP OYUNCULARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Bu sırada sahaya giren bir taraftar Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Davinson Sanchez ile fotoğraf çekinirken, güvenlik güçleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak saha dışına çıkarıldı.

Tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle maç yaklaşık 10 dakika durdu.

Kayserispor - Galatasaray Maçında Sahaya Taraftar Girdi - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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