Kayserispor-Galatasaray Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Bellona Kayseri̇spor'un Galatasaray'ı ağırlayacağı maçta 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
Bellona Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Kartal, Karimi, Bahoken, Boa Morte.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.
Kaynak: Haber Merkezi
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