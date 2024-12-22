Kayserispor-Galatasaray Maçında Duygusal Anlar: Sevgilisine Evlenme Teklif Etti
Galatasaray’ı konuk ettiği maçın 38’inci dakikasında 24 yaşındaki bir taraftar, açtırdığı pankartla yaşıtı olan sevgilisine evlenme teklif etti. O anlar hem izleyenleri hem de diğer taraftarları duygulandırdı.
Kayserispor sezonun 17’nci haftasında evinde Galatasaray’ı konuk etti. Müsabakanın 38’inci dakikasında Mehmetcan Armut, maçı beraber izlediği Merve Çap’a evlilik teklif etti.
Teklif sonrası ‘evet’ cevabı tribündeki diğer taraftarlar tarafından alkış aldı.
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