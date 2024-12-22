Kayserispor-Galatasaray Maçında Duygusal Anlar: Sevgilisine Evlenme Teklif Etti

Galatasaray’ı konuk ettiği maçın 38’inci dakikasında 24 yaşındaki bir taraftar, açtırdığı pankartla yaşıtı olan sevgilisine evlenme teklif etti. O anlar hem izleyenleri hem de diğer taraftarları duygulandırdı.

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Kayserispor-Galatasaray Maçında Duygusal Anlar: Sevgilisine Evlenme Teklif Etti

Kayserispor sezonun 17’nci haftasında evinde Galatasaray’ı konuk etti. Müsabakanın 38’inci dakikasında Mehmetcan Armut, maçı beraber izlediği Merve Çap’a evlilik teklif etti.

Kayserispor-Galatasaray Maçında Duygusal Anlar: Sevgilisine Evlenme Teklif Etti - Resim : 1

Teklif sonrası ‘evet’ cevabı tribündeki diğer taraftarlar tarafından alkış aldı.

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