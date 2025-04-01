Kayserispor 9 Ölüm Kalım Maçına Çıkacak

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, 4'ü iç saha olmak üzere 9 müsabakaya çıkacak ve sezonu tamamlayacak.

Geride kalan 29 haftada 30 puan toplayan Kayserispor, bundan sonra oynayacağı maçlarda kârlı ayrılarak hedefine ulaşmayı hedefliyor.

Kayserispor, bundan sonraki haftalarda Adana Demirspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Galatasaray ve Samsunspor ile deplasmanda, Kasımpaşa, Rizespor,. Antalyaspor ve Bodrumspor ile sahasında karşılaşacak.

Kaynak: İHA