Kayseri’de Heyecan Veren Yarış, Türkiye Snowboard Şampiyonası Başladı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen heyecanla beklenen Türkiye Snowboard Şampiyonası, Kayseri'de başladı. 12 ilden gelen 160 sporcu şampiyonluk için mücadele etti.

Kayseri’de Heyecan Veren Yarış, Türkiye Snowboard Şampiyonası Başladı

Türkiye Snowboard Şampiyonası’na geri sayım sona erdi. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Snowboard Şampiyonası’na Kayseri'de başladı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 12 ilden 160 sporcu, paralel büyük slalom yarışlarında mücadele etti. Şampiyona, yarın yapılacak paralel slalom yarışlarıyla sona erecek.

Kayseri’de Heyecan Veren Yarış, Türkiye Snowboard Şampiyonası Başladı - Resim : 1

Kaynak: AA

A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı
Tereyağı mı Margarin mi Daha Sağlıklı? Bu Kadarını Kimse Bilmiyordu! Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Tereyağı mı Margarin mi Daha Sağlıklı? Bu Kadarını Kimse Bilmiyordu! Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor, Yaz Boyu Tertemiz Kalıyor Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor
Buse Naz Çakıroğlu Finalde! Buse Naz Çakıroğlu Finalde!
ÇOK OKUNANLAR
TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı
Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın
Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak