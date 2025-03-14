Kayseri’de Heyecan Veren Yarış, Türkiye Snowboard Şampiyonası Başladı
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen heyecanla beklenen Türkiye Snowboard Şampiyonası, Kayseri'de başladı. 12 ilden gelen 160 sporcu şampiyonluk için mücadele etti.
Türkiye Snowboard Şampiyonası’na geri sayım sona erdi. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Snowboard Şampiyonası’na Kayseri'de başladı.
Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 12 ilden 160 sporcu, paralel büyük slalom yarışlarında mücadele etti. Şampiyona, yarın yapılacak paralel slalom yarışlarıyla sona erecek.
Kaynak: AA