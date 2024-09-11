Katalonya'daki Diada Kutlamaları'na Sürpriz İsim Katıldı

Barselona'nın sembol isimlerinden Rafael Casanova Anıtı önünde toplanan binlerce Katalan, İspanya'dan bağımsızlık taleplerini bir kez daha haykırdı. 1714'te İspanya'nın Barselona'yı ele geçirmesiyle sonuçlanan Veraset Savaşı'nın yıldönümü olan 11 Eylül, Katalanlar için önemli bir sembol haline gelmiş durumda. Bu seneki kutlamalara Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de katıldı.

Kaynak: AA