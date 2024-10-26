Kasımpaşa-Samsunspor Karşılaşması Lige Damga Vurdu! 2 Penaltı Kaçırdı Samsunspor Başkanı Tribünde Çılgına Döndü

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ligde bu sezon beklentilerin oldukça üzerinde bir performans gösteren ve 3. sırada bulunan Samsunspor bu maça da damga vurdu.

PANENKA DİREKTEN DÖNDÜ

İlk 15 dakikası golsüz beraberlikle geçilen mücadelenin 17. dakikasında Samsunspor ekibi penaltı kazandı. Topun başına Ntcham geçti ancak yaptığı Panenka denemesi üst direkten döndü.

BU KEZ DIŞARI ATTI

Başarısız penaltının üzerinden 8 dakika geçti ve Samsunspor VAR uyarısının ardından ikinci kez penaltı kazandı.

Topun başına tekrar Ntcham geçerken, Kamerunlu oyuncu bir kez daha fırsattan faydalanamadı ve topu kalenin dışarı attı.

BAŞKAN ÇILGINA DÖNDÜ

Samsunspor iki penaltıdan faydalanamazken, 31. dakikada Aytaç Kara attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Öte yandan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım kaçan ikinci penaltı sonrası tribünde adeta çılgına döndü.

KASIMPAŞA 1 - 4 SAMSUNSPOR

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16:00’da başlayan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çaldı.

31. dakikada Aytaç Kara’nın attığı golle Kasımpaşa Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti. Samsunspor’a beraberliği getiren golü 68.dakikada Carlo Holse kaydetti. 71. dakikada Samsunspor Soner Aydoğdu ile durumu 2-1’e getiren golü buldu. 77. dakikada Carlo Holse kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı ve Samsunspor Kasımpaşa karşısında 3-1 öne geçti. 86. dakikada Flavien Tait skoru belirleyen golü attı ve Samsunspor deplasmanda Kasımpaşayı 4-1 mağlup etti.

Kaynak: Mynet