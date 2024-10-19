Kaş Belediyesi 3. Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Belli Oldu

Kınık Stadyumu'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 57 başpehlivan olmak üzere 800'e yakın güreşçi mücadele etti.

Finalde İsmail Balaban ile Orhan Okulu karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin ardından İsmail Balaban, Kaş Belediyesi 3. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

Üçüncülük kürsüsünü ise Ali Yanatma ve Enes Doğan paylaştı.

Güreşlerin ağası 1 milyon 607 bin lira ile Arif Ardıç oldu.

İsmail Balaban'a kupa ve altın madalyasını Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan verdi.

Kaynak: AA