Karşıyaka'da Errick McCollum Şoku, Fenerbahçe Beko'yla Anlaştı
Basketbol Süper Ligi’nde ana sponsorunu kaybetmesi sonrası oyuncu maaşlarını ödemekte güçlük çeken Karşıyaka’da ayrılıklar üst üste yaşanıyor. Takımın yıldız ismi Errick McCollum’un Fenerbahçe Beko’yla anlaştığı öne sürüldü.
Geçen hafta FIBA kanalıyla ihtar çeken Boutsiele'in Anadolu Efes deplasmanına çıkmayıp ayrıldığı, Jefferson'un maaşı son anda ödenmesine rağmen sözleşmesini feshettiği, Webb'in de EuroLeague ekibi Alba Berlin'le anlaştığı Kaf-Kaf'a büyük darbe McCollum'dan geldi.
YILDIZ OYUNCU FENERBAHÇE YOLUNDA
Takımda 2.5 sezondur forma giyerek 2023'te ligde final oynayan 37 yaşındaki McCollum, hafta başında maaşı yarım yatırılınca sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı. McCollum, EuroLeague'in de iddialı takımlarından Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. İki takım pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakip olacak.
KAPTAN ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR
McCollum'un yanı sıra ödeme alamayan kaptan Kenan Sipahi'nin de yerli oyunculara maaş verilmemesine rağmen kulüpten yapılan, "Tüm oyuncuların ödemeleri yapıldı" açıklamasına tepki göstererek sakatlık raporuyla antrenmanlara çıkmadığı, Fenerbahçe maçında da forma giymeyeceği öğrenildi.
4 YABANCISINI KAYBETTİ
Yabancılara ödeme yapılmasına rağmen 4 yabancısını kaybedip dağılan Karşıyaka, Fenerbahçe önüne 5 eksikle çıkacak. Webb'in Alba Berlin'e transferinden ise kulübün 60 bin Dolar buy out alacağı, oyuncunun da 40 bin Dolar maaşını bırakacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA