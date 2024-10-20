Karşıyaka - Mersinspor Basketbol Karşılaşması Sonuçları

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ziya Özorhon, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Tolga Akkuşoğlu

Karşıyaka: Kenan Sipahi 18, McCollum 15, Jefferson 11, Webb 10, Boutsiele 15, Russell 12, Hakan Sayılı 5, Efe Ergi Tırpancı 4, Muhsin Yaşar 9, Mehmet Efe Demirel 6, Mert Celep 2, Ozan Yılmaz

Mersinspor: Cobbs 13, Paco Cruz 11, Pineiro 9, Emre Tanışan 8, Olaseni 11, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 22, Kairys 2, Canberk Kuş 3, Tevfik Akdamar, Anıl Alyanak, Rafi Ömer Oralkan 2

1. Periyot: 29-22

Devre: 55-48

3. Periyot: 84-63

Karşıyaka'nın ikinci galibiyetini aldığı ligde Mersinspor ilk kez mağlup oldu.

Kenan Sipahi ve Boutsiele ile etkili olduğu ilk 5 dakikayı 15-10 üstün geçen Karşıyaka, son 3 dakikasına 9 sayı farkla (23-14) önde girdiği periyodu 29-22 üstün bitirdi.

İkinci periyotta Muhsin Yaşar'ın smaç basketiyle farkı 8 sayıya (35-27) çıkaran ev sahibi ekip karşısında hücumda daha etkili olan Mersinspor, 15. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 38-36. Son bölümde Kenan'la sayılar bulan Karşıyaka, 9 sayılık farka (55-46) ulaştığı periyotta soyunma odasına 55-48 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında Jefferson ve Russell'la sayılar bulan Karşıyaka, 25. dakikayı 20 sayı farkla 75-55 önde geçti. Ev sahibi ekip periyodu da 84-63 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, müsabakadan 107-81 galip ayrıldı.

Kaynak: AA