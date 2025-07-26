Karşıyaka Kaleci Transferini Duyurdu

Karşıyaka, son olarak Kuşadasıspor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Bayram Kılıç’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Karşıyaka Kaleci Transferini Duyurdu
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TFF 3. Lig 4. Grup’ta yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce dış transferde Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş, Mücahit Arslan, Hamza Küçükköylü, Harun Kaya, Tunay Meral ve Erhan Öztürk ile anlaşan yeşil-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

Transfere ara vermeyen İzmir ekibi, son olarak Kuşadasıspor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Bayram Kılıç’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 21 yaşındaki genç kaleci Bayram Kılıç ile anlaşmaya varmıştır. Bayram Kılıç’a hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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