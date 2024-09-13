Karşıyaka, Bulvarspor Deplasmanına Çıkıyor

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup’taki ikinci hafta mücadelesinde Bulvarspor’a konuk olacak.

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Karşıyaka, Bulvarspor Deplasmanına Çıkıyor

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 2. Hafta mücadelesinde Bulvarspor’a konuk olacak. Mimar Kubilay Köse Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 16.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Onur Güneş yönetecek.

Konuk ekip Karşıyaka, sezona Kırşehir FSK beraberliğiyle başlarken, Bulvarspor ise Bornova 1877 mağlubiyetiyle başladı. İzmir ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan alarak bu sezonki ilk galibiyetiyle tanışmayı hedeflerken, İstanbul temsilcisi de konuk ekip gibi galibiyet parolasıyla müsabakaya çıkmaya hazırlanıyor. Karşılaşma öncesinde Karşıyaka’da eksik bulunmazken, yeni transfer Çağatay Yılmaz’ın ise kadroda olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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