Karnında Bebeğiyle Olimpiyatlarda Yarıştı, Mücadelesiyle Takdir Topladı

Paris Olimpiyatları'na katılan 7 aylık hamile Azerbaycanlı okçu Yaylagül Ramazanova, son 16 tura yükselemedi ancak mücadelesiyle takdir topladı. Olimpiyatlara her zamanki gibi hazırlandığını söyleyen Ramazanova, "Hamile olmam antrenmanlara olumsuz etki etmedi" dedi.

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Karnında Bebeğiyle Olimpiyatlarda Yarıştı, Mücadelesiyle Takdir Topladı

Fransa'da düzenlenen ve açılış törenindeki skandallarla çok konuşulan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele devam ediyor.

7 aylık hamile Azerbaycanlı okçu Yaylagül Ramazanova, Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen maçta Çinli sporcu Qixuan An'ı 6-5 mağlup etti. Hamile sporcuyu tribünler uzun süre alkışladı.

TRİBÜNLER DESTEĞİNİ KESMEDİ

Son 32 turuna yükselerek Alman okçu Michelle Kroppen'le eşleşen 34 yaşındaki sporcu, bu turda ise rakibine 6-2 mağlup olarak son 16 turuna yükselemedi.

Invalides alanındaki tribünleri dolduran sporseverler, alkışlarla Yaylagül Ramazanova'ya destek verdi.

"BEBEĞİN SAĞLIĞI YERİNDE"

Karşılaşmaların ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Azerbaycanlı sporcu, son 16 turuna kalmayı çok istediğini ancak bunu başaramadığı için üzgün olduğunu ifade etti.

7 aylık hamile olduğunu belirten Ramazanova, "Bebeğin sağlığı yerinde. Hamileyim ama olimpiyatlara da her zamanki gibi hazırlandım. Hamile olmam, antrenmanlara etki etmedi" dedi.

Yaylagül Ramazanova, seyircilerin verdiği destek hakkında, "Çok destek verdiler. Son atışlarda 10 atsaydım daha çok alkış gelirdi. Devamını getirmek isterdim ama yapamadım" değerlendirmesinde bulundu.

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