Karakucak Güreşleri Başpehlivanı Belli Oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 8. İsmet Atlı Karakucak Güreşlerinde 600 sporcunun katıldığını ve kıran kırana geçen güreşler tamamlandı. Güreşlere Türkiye’nin dört bir yanından sporcular katılım sağlarken Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül sporcularla birlikte güreşleri izledi.

Adana’nın spor, sanat ve lezzet kenti olduğunu söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Kozan’da sporun siyaset üstü olduğunu ifade ederek spor müsabakalarının Adana’nın tüm ilçelerinde devam edeceğini ve destek vereceklerini ifade etti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise, Kozan’a İsmet Atlı Er Meydanı kazandıracaklarını ifade etti.

Taha Akgül, “Şampiyon İsmet Atlı’nın memleketinde bu anlamlı etkinlik bizler içinde çok önemli. Buradan bir çok güreş sporunda dünyaya adını yazdıracak sporcular olduğuna inanıyoruz. Sporcularımızı destek için buradayız” dedi.

Gün boyu süren güreşlerde başpehlivan Ali Bönceoğlu olurken 2. İsa Göçen, 3. Yasin Eroğlu, 4. Emre Oktan oldu.

Kaynak: İHA