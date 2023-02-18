Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo'nun oğlu saldırıya uğradı
Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan futbol adamı Andrea Pirlo Torino'dan gelen görüntüler sonrası hayli kaygılandı. 43 yaşındaki teknik adamın oğlu Nicolo Pirlo'nun Torino'da aracı 4 kişilik bir grup tarafından taşlanıp tekmelenirken, 19 yaşındaki Nicolo bu anları sosyal medyada paylaştı.
İtalya futbolunun efsane isimlerinden olan ve kariyerine teknik direktör olarak Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te devam eden Andrea Pirlo'ya Torino'dan korkutan bir haber geldi.
İtalyan teknik adamın 19 yaşındaki oğlu Nicolo Pirlo, İtalya'da taşlı saldırya uğrarken, Nicolo o yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.
ARABASINI TAŞLADILAR
Bir grup saldırganın aracına taş attığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Nicolo Pirlo, "Arabayı tekmeleyip üzerimize taş attılar. Neyse ki araçtan hiç inmedik." sözleriyle yaşananları anlatırken, bu duruma büyük tepki gösterdi.
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