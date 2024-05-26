Karagümrük küme düştü, Bahçeli çağrı yaptı: Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımlar küme düşmesin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımların küme düşmemesini istedi.

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Karagümrük küme düştü, Bahçeli çağrı yaptı: Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımlar küme düşmesin

Türkiye'de 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından Beşiktaş taraftarlarının maç esnasında, "Hükümet istifa" sloganları atması sonrası Beşiktaş JK üyeliğinden istifa edip Fatih Karagümrük'e geçen Devlet Bahçeli, tuhaf bir çağrıda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonluk düğümünün çözülmesinin yanında, ligde kalma mücadelesi de verilecek.

Devlet Bahçeli'nin takımı Karagümrük, Trendyol 1. Lig'e düşmesi kesinleşen 3 takımdan biri olduğu için son hafta prestij maçına çıkacak.

Bahçeli, son hafta öncesi Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımların küme düşmemesini istedi.

MHP Lideri'nin sözleri şöyle:

“Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı. Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımlar küme düşmesin ya da takım sayısı 21'e yükselsin.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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