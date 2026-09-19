Karadeniz'de Derbi Heyecanı: Galatasaray'da Trabzon'da Şok

Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor, ilk yarıda 3-0 öne geçti.

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Karadeniz'de Derbi Heyecanı: Galatasaray'da Trabzon'da Şok
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalıyor. VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez görev alıyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Trabzonspor, yıldız oyuncusu Salah'la 4'üncü dakikada 1-0 öne geçti.

Bordo-mavililer farkı 2'ye çıkardı.

Salah 44'üncü dakikada yine sahneye çıktı: 3-0.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Salah 80'inci dakikada hat-trick yaparak farkı 4'e çıkardı: 4-0.

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