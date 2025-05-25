Karadeniz Derbisinde Nefesler Tutuldu! Trabzonspor ile Samsunspor Karşı Karşıya: İlk Gol Geldi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Karadeniz'in iki büyük temsilcisi Trabzonspor ve Samsunspor kozlarını paylaşıyor. İşte mücadeleye dair ayrıntılar...

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Karadeniz Derbisinde Nefesler Tutuldu! Trabzonspor ile Samsunspor Karşı Karşıya: İlk Gol Geldi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Ntcham, Bennasser, Schindler, Holse, Emre, Dimata

CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 0-1 SAMSUNSPOR

27' GOL | Emre Kılınç

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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