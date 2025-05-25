Karadeniz Derbisinde Nefesler Tutuldu! Trabzonspor ile Samsunspor Karşı Karşıya: İlk Gol Geldi
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Karadeniz'in iki büyük temsilcisi Trabzonspor ve Samsunspor kozlarını paylaşıyor. İşte mücadeleye dair ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Ntcham, Bennasser, Schindler, Holse, Emre, Dimata
CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 0-1 SAMSUNSPOR
27' GOL | Emre Kılınç
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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