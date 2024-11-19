Karadağ - Türkiye Maçı Başladı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşıyor. Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor.
Türkiye UEFA Uluslar Ligi son maçında Karadağ'a konuk oluyor.
Ay-yıldızlılar sahadan galip ayrılması durumunda ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselecek.
Beraberlik halinde ise zirve takipçisi Galler'in liderliği almak için İzlanda'yı en az üç farkla yenmesi gerekecek.
Ay Yıldızlılar yenilirse, Galler'e galibiyet yetecek.
İLK 11
Karadağ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic.
Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız
MAÇTAN DAKİKALAR KARADAĞ-TÜRKİYE
4' Arda Güler, rakibini çalımlayarak ceza sahasından şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.
1' Karşılaşmada ilk düdük geldi.
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