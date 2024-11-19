Karadağ - Türkiye Maçı Başladı

Türkiye UEFA Uluslar Ligi son maçında Karadağ'a konuk oluyor.

Ay-yıldızlılar sahadan galip ayrılması durumunda ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselecek.

Beraberlik halinde ise zirve takipçisi Galler'in liderliği almak için İzlanda'yı en az üç farkla yenmesi gerekecek.

Ay Yıldızlılar yenilirse, Galler'e galibiyet yetecek.

İLK 11

Karadağ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic.

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

MAÇTAN DAKİKALAR KARADAĞ-TÜRKİYE

4' Arda Güler, rakibini çalımlayarak ceza sahasından şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.

1' Karşılaşmada ilk düdük geldi.