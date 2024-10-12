Karadağ Maçı Sonrası Rıdvan Dilmen'den Olay Yorum: 'Montella'nın Elindeki Kadro...'

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ’ı 1-0’lık skorla geçen A Milli Futbol Takımımız, grupta liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dilmen, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella’nın elindeki kadronun tarihimizin en iyi 3-4 kadrosu arasında yer aldığı iddiasında bulundu.

Karadağ galibiyetiyle puanını 7’ye yükselten Türkiye, liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından HT Spor’da değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen önemli ifadeler kullandı. Dilmen, milli takımın kadrosuna övgüler yağdırdı.

Rıdvan Dilmen, "Milli takımın gidişatı çok iyi aslında. Güzel de bir kuşak yakaladık. Jenerasyonuz mu iyi. Oynadığımız oyun da önde doğru coşkulu oynayamaya çalışıyoruz aslında. Burada son paslarda ki çok yetenekli oyuncularımız var. Kerem, Kenan solda, Barış da orada oynayabilir. Vincenzo Montella'nın kadrosu, tarihimizin 3-4 tane iyi kadrosundan biri” ifadelerini kullandı.

‘MONTELLA SÜRPRİZ YAPMIYOR’

Dilmen, yorumlarının devamında ise Montella’nın tercihlerini şöyle değerlendirdi:

“Montella çok büyük sürprizler yapmıyor. Herkes Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz yaptı diyebilir ama yapmıyor. Bugün işte öndeki dört oyuncuyu değiştirdi. Fakat ben takımın coşkusunu beğendim. Forvetlere baktığın zaman Uluslararası tecrübe kazanmış oyuncular. Juventus'ta, Benfica'da ve Real Madrid'de oynayan oyuncular var. Daha iyi oynayabilir mi? Oynayabilir. Arda değişikliğinin yegane sebebi maçı 1-0 bitirmekti."

Kaynak: HT Spor