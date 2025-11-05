Karabağ Tarih Yazıyor! Chelsea'ye de Geçit Vermedi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Azerbaycan temsilcisi Karabağ, yine tarih yazdı. Karabağ, evinde dev rakibi Chelsea ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Azerbaycan temsilcisi Karabağ, dev rakibi Chelsea karşısında unutulmaz bir performansa imza attı. Bakü’deki Tevfik Behramov Stadı’nda oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

İngiliz ekibi Chelsea, 16. dakikada Estevao’nun golüyle öne geçti. Karabağ geri adım atmadı. Leandro Andrade (29) ve Marko Jankovic (39, penaltı) ile skoru çevirdi. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan Azerbaycan ekibi, ikinci yarıda Garnacho’nun 53. dakikadaki golüne engel olamadı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

BENFİCA VE KOPENHAG'I DEVİRMİŞTİ

Bu sonuçla Karabağ, 4 maçta 7 puana yükselerek grupta iddiasını sürdürdü. Azerbaycan temsilcisi, Benfica’yı 3-2, Kopenhag’ı 2-0 yenmiş; sadece Athletic Bilbao’ya 3-1 mağlup olmuştu.

