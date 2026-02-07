Kante Sahneye Çıkıyor: Tedesco Gençlerbirliği Maçının İlk 11'ini Belirledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Domenico Tedesco ilk 11 için netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte yeni transferler N’Golo Kante ve Sidiki Cherif’in durumu da büyük ölçüde belli oldu.

Milliyet’in haberine göre Kante’nin kondisyon eksiği bulunmuyor ve teknik heyetin görev vermesi halinde Gençlerbirliği karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Fransız yıldızın orta sahada Matteo Guendouzi ile birlikte forma giyeceği ifade edildi.

Yeni transferlerden Sidiki Cherif’in ise ayak bileğindeki tedavisinin sürdüğü, bugün takımla birlikte antrenmana çıkmasının beklendiği kaydedildi. Genç oyuncunun maçta forma giyip giymeyeceğine son kararı Tedesco verecek.

Cherif’in 90 dakikayı çıkarabilecek seviyeye ulaşamaması halinde forvette Anderson Talisca’nın görev yapması gündemde. Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, 9 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

