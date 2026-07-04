Kanada'yı 3 Golle Deviren Fas Çeyrek Finale Yükseldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 Dünya Kupası son 16 turunun açılış maçında Fas ile ev sahibi Kanada karşı karşıya geldi. Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçiren Fas, Ounahi'nin 50. ve 82. dakikalarda attığı gollerle öne geçti. Uzatma dakikalarında Rahimi'nin kaydettiği golle farkı üçe çıkaran Afrika temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN İLK TAKIM OLDU

Bu sonuçla Kanada'yı eleyen Fas, 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. Fas, çeyrek finalde Paraguay ile Fransa arasında oynanacak son 16 eşleşmesinin galibiyle 9 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi