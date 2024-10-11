Kadın Muhtar Genç Yetenekleri Tekvandoya Başlatıyor

Eskişehir'de muhtarlıkta ikinci dönemine devam eden tekvando antrenörü Canan Arı, hem mahalle sakinlerine yardımcı oluyor hem de geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Çocukluk yıllarında izlediği kungfu filmlerinden etkilenen 42 yaşındaki Arı, Uzak Doğu sporlarına ilgi duymaya başladı.

Yaşadığı köydeki arkadaşlarına öğrendiği teknikleri gösteren Arı, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle tekvando kursuna yazıldı.

Lise yıllarında wushu, dart, kick boks gibi dallarda bilgi ve becerilerini geliştiren Arı, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde, yüksek lisansını Kapadokya Üniversitesi Kent Çevre ve Yerel Yönetimler Programında tamamladı.

Milli sporcu kimliğiyle 2014 yılında tekvandoda Avrupa üçüncülüğü elde eden, bu branşta hakemlik de yapan Arı, tekvandonun yanı sıra wushu, kick boks gibi sporlarda verdiği ücretsiz kurslarla yüzlerce öğrenci yetiştirdi.

Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi Muhtarlığına 2019'da aday olup seçilen Arı, bu mahallenin ilk kadın muhtarı oldu.

Bu yıl martta yapılan muhtarlık seçimini de kazanarak ikinci dönemine başlayan Arı, Türkiye Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürüyor.

Hafta içi mahalle sakinlerinin ihtiyaç, talep ve sorunlarıyla ilgilenen Arı, hafta sonlarında dobok (tekvando kıyafeti) giyerek iki ayrı yerde ücretsiz tekvando kursu veriyor.

- "MAHALLELININ EVLADI GIBI OLDUM"

Mahalle sakinlerinin "Muhtar Hocam" diye hitap ettiği Canan Arı, AA muhabirine, motosikletiyle Şeker Mahallesi'ni karış karış gezerek daha hızlı hizmet verdiğini söyledi.

Arı, mahallede muhtarlık hizmetlerinden memnuniyetin çok yüksek olduğunu belirterek, "Ben artık mahallelinin evladı gibi oldum. Her konuda muhtarlığa gelebiliyorlar. Burası gece gündüz açık. Yaptığımız faaliyetler uzun sürecekse muhtarlıkta oluyoruz." dedi.

Her türlü konuda mahalle halkının yanında olmaya çalıştığını ifade eden Arı, gece gündüz motosikletiyle sokakları gezdiğini, herhangi bir sorun tespit ettiğinde hemen belediyeye bildirdiğini anlattı.

Arı, hem muhtarlığı hem de tekvando antrenörlüğünü severek yaptığını dile getirdi.

Disipline büyük önem verdiğini vurgulayan Arı, şöyle konuştu:

"2019'da 'Tek işimiz hizmet' sloganıyla çıktığım bu yolda disiplinimden ödün vermeyeceğimi söylemiştim. Çocukları geleceğe düzgün hazırlamak istediğim için tekvando disiplinine çok önem veriyorum. Muhtarlık görevimi de bu misyonla sürdürüyorum. Tekvando da muhtarlık da disiplin gerektiriyor. Tekvando saygı, sevgi ve disiplin sporu, muhtarlık ise devletin bize vermiş olduğu bir disiplin. Bu nedenle muhtarlık görevinde yabancılık çekmedim."

Uzun yıllar boyunca tekvando sporunda kupa ve madalyalar kazandığını anlatan Arı, verdiği kurslarla bütün bilgi ve birikimini gençlere aktarıp onları maçlara hazırladığını kaydetti.

Yaz aylarında muhtarlığın bahçesinde tekvando kursu verdiğini belirten Arı, kadınlara yönelik savunma sanatları kursu açmak için hazırlıklara başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA