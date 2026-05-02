Kadıköy'de Talisca Fırtınası: Fenerbahçe, Başakşehir'i Devirdi

Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir’i konuk eden Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca’nın hat-trick yaparak devleştiği maçta sahadan 3-1 galip ayrıldı. Puanını 70'e çıkaran sarı-lacivertliler, zirveyle farkı 4’e indirerek umutlarını son iki maça taşıdı.

Şampiyonluk yarışında hata payı olmayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Chobani Stadı'nda RAMS Başakşehir'i ağırladı. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Kanarya, mücadelede Anderson Talisca’nın golleriyle hedefine ulaştı.

TALISCA’DAN KUSURSUZ GECE

Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, 28. dakikada Talisca’nın golüyle öne geçti. Başakşehir, 36. dakikada Amine Harit ile dengeyi kursa da ikinci yarıda sahne yine Brezilyalı yıldızındı. 57. dakikada skoru 2-1'e getiren Talisca, 72. dakikada attığı golle hem maçın skorunu belirledi hem de ligdeki gol sayısını 19’a (toplamda 27) yükseltti.

EDSON ALVAREZ’E SOĞUK DUŞ

Gecenin tek buruk anı ise sakatlıktan 3 ay sonra dönen Edson Alvarez için yaşandı. 90. dakikada Fred'in yerine oyuna dahil olan Meksikalı oyuncu, top ayağına geldiğinde tribünlerin bir bölümünden gelen ıslıklı tepkilerle karşılaştı.

ZİRVE YARIŞINDA SON DURUM

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, bitime 2 hafta kala lider Galatasaray ile olan puan farkını 4'e düşürdü. Sarı-lacivertliler ligin kalanında hata yapmayıp rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Kaynak: AA

