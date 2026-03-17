Kadıköy'de Nene Fırtınası: Fenerbahçe 4 Golle Kazandı
Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, Dorgeles Nene’nin hat-trick performansıyla Gaziantep FK’yi 4-1 yendi. Sarı-lacivertliler kötü gidişata bu sonuçla dur dese de lider Galatasaray'la arasında maç fazlasıyla 4 puan var.
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK’yi 4-1 mağlup ederek Karagümrük yenilgisinin ardından oluşan rahatsızlığa sahada yanıt verdi. Gecenin yıldızı ise hat-trick yapan Dorgeles Nene oldu.
Kadıköy’de baskılı başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda Nene’nin golüyle öne geçti. İkinci yarıda Gaziantep FK, Alexandru Maxim’in penaltısıyla skoru eşitlese de Fenerbahçe bu durumu uzun süre kabullenmedi.
KANTE İLK GOLÜNÜ ATTI
Kısa sürede toparlanan ev sahibi ekip, N’Golo Kante’nin golüyle yeniden öne geçti. Kante böylece Fenerbahçe'deki ilk golünü kaydetti. Ardından bir kez daha sahneye çıkan Nene, attığı iki golle farkı açtı. Karagümrük yenilgisinin ardından eleştirilerin odağına giren Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 60’a yükseltti ve lider Galatasaray'la arasındaki farkı maç fazlasıyla 4’e indirdi. Gaziantep FK ise 33 puanda kaldı.
