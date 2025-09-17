Kadıköy'de Nefesler Tutuldu: Fenerbahçe'nin Rakibi Alanyaspor

Süper Lig'de erteleme maçında Fenerbahçe Alanyaspor ile Kadıköy'de karşılaşıyor. İşte detaylar...

Kadıköy'de Nefesler Tutuldu: Fenerbahçe'nin Rakibi Alanyaspor
Süper Lig'de Fenerbahçe, erteleme maçında Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada, Cihan Aydın düdük çalıyor.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada yer almıyor.

İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer almıyor.

Takımların ilk 11'leri ise şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Oğuz, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-Jo, Ogundu.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

1' Maçta ilk düdük geldi.

6' Fenerbahçe'de En-Nesyri ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular penaltı bekledi. Maçın hakemi Cihan Aydın devam kararı verdi.

13' Fenerbahçe'de Talisca topu ağlara gönderdi fakat ofsayt bayrağı kalktı.

GOL: Alanyaspor'da İbrahim Kaya, savunma arkasına sarktı ve ceza sahası çizgisinden sert bir vuruş yaptı. Top filelerle buluştu. Alanyaspor Kadıköy'de öne geçti.

45' Kadıköy'de ilk yarı İbrahim Kaya'nın attığı golle Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Alanyaspor
