Kadıköy'de lüks otelde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul Kadıköy'de bir otelde yangın çıktı. Kalamış Caddesi'nde bulunan otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Kadıköy'de bir otelin havalandırma bölümünde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan otelin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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