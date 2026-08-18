Kadıköy'de Kazanan Çıkmadı, Tur Rövanşa Kaldı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'u Kadıköy'de konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak turu Fransa'daki rövanşa bıraktı.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'u Kadıköy'de ağırladı. 40'ıncı dakikada Openda'nın golüyle geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarının başında Greenwood'un şık golüyle skoru eşitledi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için Lyon karşısında tur arayışını Fransa'ya taşıyacak. 2 takım arasındaki rövanş karşılaşması 26 Ağustos'ta TSİ 22.00'de oynanacak. Rövanşı kazanan takım, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.
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