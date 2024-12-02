Kadıköy'de İkinci Yarı Başladı: Fenerbahçe 1-1 Gaziantep | CANLI

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Becao, Kostic, İsmail, Fred, İrfan, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Gaziantep FK: Dioudis, Lungoyi, Arda, Sorescu, Kodro, N'Diaye, Mbakata, Ogün, Viana, Maxim, Okereke

CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 1-1 GAZİANTEP FK

60' Gaziantep FK'de Kodro oyundan çıkarken Daubin dahil oluyor.

55' Saint-Maximin'in ortasında Becao topu kale ağzına çevirmek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

48' Fenerbahçe gole yaklaştı! Oğuz'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Tadic'in vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.

46' Fenerbahçe'de İsmail ile İrfan Can oyundan çıkarken Amrabat ve Saint-Maximin dahil oluyor.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' İki oyuncunun tedavisinin ardından oyun yeniden hareketlendi.

45' İsmail Yüksek ile Arda hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı, oyun bir süreliğine durdu.

45' İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

44' Okereke, Fred ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Oyun bir süreliğine durdu.

43' Hızlı hücumda sol kanatta topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin şutu Tadic'e çarpıp savunmada kaldı.

42' Karşı karşıya pozisyonda şutunu çeken Okereke, Livakovic'i geçemedi ancak seken topu önünde bulan Nijeryalı oyuncu boş ağlara topu gönderdi.

41' GOL | Okereke beraberliği getiren golü kaydetti.

36' Badou Ndiaye uzak mesafeden kaleyi yokladı, top farklı şekilde auta gitti.

34' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

33' Gaziantep FK'de Kenan Kodro sarı kart gördü.

28' Christopher Lungoyi sol kanattan ortasını yapmak istedi, Osayi'den seken top kornere gitti.

27' Livakovic'ten büyük hata! Kısa pasla Fred'i görmek isteyen Livakovic, Badou Ndiaye'nin araya girmesi sonrası öne çıktı ve topu uzaklaştırdı.

25' Christopher Lungoyi sol kanatta topu kontrol etmek isterken Becao'yu düşürdü, karar faul.

22' Ceza alanında topla buluşmak isteyen İrfan Can Kahveci, Arda Kızıldağ'ı düşürdü. Karar faul.

21' Sol kanattan ceza alanına giren Oğuz, arka direkteki Youssef En-Nesyri'yi görmek istedi. Savunma topu kornere gönderdi.

18' Kostic bu kez de En-Nesyri'nin pasıyla soldan ceza alanına girdi ancak rakibinden sıyrılmak isterken top auta gitti.

17' Filip Kostic sol kanattan çizgiye inip topu taşımak istedi ancak Deian Sorescu'nun kontrolünde top auta gitti.

5' Christopher Lungoyi sol kanattan çizgiye inerek ortasını yapmak istedi, Osayi-Samuel araya girerek topu kornere gönderdi.

4' Orta alanda topu kapan Youssef En-Nesyri, düzgün bir pasla Oğuz'u gördü, karşı karşıya pozisyonda Oğuz topu ağlara gönderdi.

3' GOL | Oğuz Aydın Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.