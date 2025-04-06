Kadıköy'de Dev Mücadele! Fenerbahçe - Trabzonspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

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Kadıköy'de Dev Mücadele! Fenerbahçe - Trabzonspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Müsabakayı hakem FIFA kokartlı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. VAR'da Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Osayi, Maximin, Szymanski, Tadic, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Okay, Arif, Malheiro, Mendy, Lundstram, Mustafa, Zubkov, Draguş, Banza.

Kaynak: Haber Merkezi

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