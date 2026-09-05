Kadıköy'de Derbi Heyecanı: Fenerbahçe ile Beşiktaş Arasında Dev Mücadele

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Sezona ikişer galibiyet ve birer mağlubiyetle başlayan ezeli rakipler, sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele ediyor.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yaparken, Batuhan Kolak 4. hakem olarak görev alıyor. Derbinin VAR koltuğunda Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski bulunuyor. Derbi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

GOL - Fenerbahçe 26'ncı dakikada öne geçti. Ceza sahasında taçtan gelen topu önünde bulan Milan Skriniar, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

GOL - Beşiktaş, 38'inci dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golüyle skoru eşitledi: 1-1.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

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