Kadıköy'de Derbi Heyecanı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.

Son Güncelleme:
Kadıköy'de Derbi Heyecanı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Chobani Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan maçı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

11. dakikada soldan Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada, Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün golü iptal etti ve rakibine faul yapan Onuachu'ya sarı kart gösterdi.

Trabzonspor'da, Kerem Aktürkoğlu'na faul yapan Okay Yokuşlu sarı kart gördü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, sarı kartı iptal ederek Okay'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe, 44. dakikada aradığı golü buldu: 1-0.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Trabzonspor
Son Güncelleme:
Galatasaray Taraftarı Bu Yorumu Duyunca Çıldıracak! Volkan Demirel'den Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia
Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia
Prof. Dr. Orhan Şen'den Son Dakika Uyarısı: Yaz Sıcağında Lapa Lapa Kar Yağacak!
Yaz Sıcağında Lapa Lapa Kar Yağacak
Fenerbahçe-Trabzonspor Derbisinin İlk 11'leri Belli Oldu
Kadıköy'deki Derbinin İlk 11'leri Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Buralara Ayak Basan Geri Dönmek İstemiyor! Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı: Türkiye'den Tek Orası Girdi Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Kadın Erken Yaş ve Prim Tablosu Açıklandı Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
Kurultay Davası Öncesi Kritik Hamle: CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor
Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan’: 'Manavgat İddianamesiyle Birlikte Görüntüleri Yayınlayacağım' Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan'
Özlem Çerçioğlu'nun Gidişini İlk Kez Duyuran Gazeteci Yazdı: '8 CHP'li Belediye Daha AKP'ye Geçiyor' Özlem Çerçioğlu'nun Gidişini İlk Kez Duyuran Gazeteci Yazdı