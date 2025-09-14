Kadıköy'de Derbi Heyecanı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Chobani Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan maçı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

11. dakikada soldan Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada, Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün golü iptal etti ve rakibine faul yapan Onuachu'ya sarı kart gösterdi.

Trabzonspor'da, Kerem Aktürkoğlu'na faul yapan Okay Yokuşlu sarı kart gördü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, sarı kartı iptal ederek Okay'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe, 44. dakikada aradığı golü buldu: 1-0.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi