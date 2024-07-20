Juventus'ta Kenan Yıldız depremi

Juventus'ta Kenan Yıldız depremi yaşandığı belirtildi. İddiaya göre, milli yıldız dev kulübün sözleşme uzatma teklifini beğenmedi.

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Juventus'ta Kenan Yıldız depremi

Juventus forması giyen 19 yaşındaki milli oyuncu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlerde Kenan Yıldız'a yeni sözleşmesinde maaşının 4 katının teklif edildiği ancak, milli yıldızın rakamı az bularak teklifi reddettiği öne sürüldü.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus, yeni sözleşmede Kenan Yıldız'ın 300 bin Euro olan maaşını 1.2 milyon Euro’ya çıkarmayı teklif etti. Ancak, milli yıldız rakamı beğenmeyince işler karıştı.

İtalyanların haberinde Yıldız’ın daha iyi şartların istediği belirtildi.

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