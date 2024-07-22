Juventus'a Bir Türk Daha! Harekete Geçtiler

İtalya Seria A devlerinden Juventus’un Kenan Yıldız’ın ardından bir Türk’ü daha kadrosuna katma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Fabrizio Romano’nun haberine göre, Juventus, Freiburg forması giyen 19 yaşındaki Türk sol bek Berkay Yılmaz için harekete geçtiğini yazdı. Ancak, Freiburg’un bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi.

Genç yıldız Berkay Yılmaz’ın sözleşmesinin 2025 yazında sona ereceği ancak Almanya ekibinin zamlı bir teklifle sözleşme yenilemek istediği bildirildi. Berkay Yılmaz, Freiburg A Takımı’nda henüz forma giyemese de Freiburg B takımı için 3. Bundesliga'da oynadığı 13 maçta 1 gol atıp 4 de asist katkısında bulundu.