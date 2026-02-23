Juventus-Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçı rövanşında karşılaşacağı zorlu Juventus müsabakasının hakemi belli oldu. İşte detaylar...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile Allianz Stadı'nda oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
İlk maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılar, rövanşa avantaj ile gidiyor.
HAKEM BELLİ OLDU
UEFA'nın atamasına göre Juventus-Galatasaray maçının hakemi Portekizli Joao Pinheiro oldu.
Juventus-Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba akşamı TSİ 23.00'te başlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: