Juventus-Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçı rövanşında karşılaşacağı zorlu Juventus müsabakasının hakemi belli oldu. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Juventus-Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile Allianz Stadı'nda oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

İlk maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılar, rövanşa avantaj ile gidiyor.

HAKEM BELLİ OLDU

UEFA'nın atamasına göre Juventus-Galatasaray maçının hakemi Portekizli Joao Pinheiro oldu.

Juventus-Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba akşamı TSİ 23.00'te başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Türkiye Kupası’nda Zafer Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası’nda Zafer Fenerbahçe'nin
Kartal Evinde Uçtu, Göztepe’yi 4’ledi Kartal Evinde Uçtu, Göztepe’yi 4’ledi
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Yalova'da Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama
Trafikte Hız Sınırı Düşürüldü: Yeni Düzenleme Bugünden İtibaren Geçerli Trafikte Hız Sınırı Düşürüldü: Yeni Düzenleme Bugünden İtibaren Geçerli
Sevilen Diziden Bir Anda Çıkarıldı! Deniz Baysal Yaşadığı Şoku İlk Kez Anlattı Sevilen Diziden Bir Anda Çıkarıldı! Deniz Baysal Yaşadığı Şoku İlk Kez Anlattı
Anadolu Otoyolu’nda 17 Araçlık Zincirleme Kaza, Yaralılar Var Anadolu Otoyolu’nda 17 Araçlık Zincirleme Kaza, Yaralılar Var
LGS'de Kritik Değişiklik, 10 Bin Öğretmen Ataması İçin Tarih Netleşti: Bakan Tekin Duyurdu 10 Bin Öğretmen Ataması İçin Tarih Netleşti, LGS'de Kritik Değişiklik