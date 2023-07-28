Juventus Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi

UEFA'dan dünyaca ünlü İtalyan ekibe şok haber geldi. UEFA Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden men etti.

Juventus Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi

UEFA'dan dünyaca ünlü İtalyan ekibe şok haber geldi. UEFA Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden men etti.

La Stampa'nın haberine göre UEFA tarafından mali usulsüzlük yaptığı tespit edilen ve kupadan men edilen Juventus'un yerine Avrupa Konferans Ligi'ne İtalya Ligi'nden Florentina katılacak.

Mali usulsüzlükler nedeniyle cezaya çarptırılan Juventus ekibinin cezaya itiraz etmeyeceği öğrenildi. UEFA Konferans Ligi'ne katılmayı düşünmeyen Juventus, davayı uzatıp cezayı Şampiyonlar Ligi'nde çekmek yerine kabul edip Konferans Ligi'nde cezasını çekmeye razı oldu.

Dünyaca ünlü futbol kulübüne men cezasının yanı sıra bazı finansal cezaların da verileceği öğrenildi.

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